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Кошелек (ежемесячно)

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
21 641
Ставка
6%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней 731 день
от 350 000 ₽ до 500 000 000 ₽ 6 6
366 дней 731 день
от 12 000 $ до 8 000 000 $ 1,1 0,1
366 дней 731 день
от 12 000 € до 8 000 000 € 0,65 0,6

на сумму больше максимальной проценты начисляются из расчёта 0,65 ставки договора

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек (ежемесячно)» в 137 городах России
49 071
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
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