Кошелек (в конце срока)
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
44 100 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|731 день
|от 350 000 ₽ до 500 000 000 ₽
|6,25
|6,3
|366 дней
|731 день
|от 12 000 $ до 8 000 000 $
|1,2
|0,1
|366 дней
|731 день
|от 12 000 € до 8 000 000 €
|0,7
|0,65
на сумму больше максимальной проценты начисляются из расчёта 0,65 ставки договора
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек (в конце срока)» в 137 городах России
62 848
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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