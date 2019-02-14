с 201 дня - 3,88% (50% от ставки рефинансирования) в рублях и 0,1% в долларах/евро;

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты каждые 100 дней Капитализация ежеквартально по выбору клиента каждые 100 дней Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 15:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.