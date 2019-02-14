Удобный
ВУЗ-Банк,
ВУЗ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,26%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
951 ₽
Ставка
4,26%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1500 дней
|от 5 000 ₽
|4,26
|1500 дней
|от 200 $
|0,33
|1500 дней
|от 200 €
|0,11
всего 3 периода начисления процентов:
- с 1 по 100 день - 6,5% и 1,5% в долларах, 0,1% в евро;
- с 101 по 200 день - 7% в рублях и 2,2% в долларах, 0,3% в евро;
с 201 дня - 3,88% (50% от ставки рефинансирования) в рублях и 0,1% в долларах/евро;
указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт банковской карты
каждые 100 дней
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
каждые 100 дней
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 29 городах России
4 513
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 700-27-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Накопительный плюс
|7,85
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,85
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Растущий процент
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный плюс
|6,2
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный
|5,2
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный плюс
|4,4
|5 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть