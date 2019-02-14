Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты каждые 100 дней Капитализация ежеквартально по выбору клиента каждые 100 дней Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 15:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.