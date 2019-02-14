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Накопительный

ВУЗ-Банк,

ВУЗ-Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,85%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
773
Ставка
6,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
400 дней
от 10 000 ₽ 6,85
400 дней
от 300 $ 2,7
400 дней
от 300 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
каждые 100 дней
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
каждые 100 дней
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 29 городах России
8 206
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
8 800 700-27-00

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