ТКБ-Пенсионный
Транскапиталбанк,
Транскапиталбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 648 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад принимается от физических лиц при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 25.01.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ТКБ-Пенсионный» в 36 городах России
42 301
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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