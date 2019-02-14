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ТКБ-Пенсионный

Транскапиталбанк,

Транскапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 648
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад принимается от физических лиц при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
25.01.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ТКБ-Пенсионный» в 36 городах России
42 301
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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