Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в рублях: с 91 по 180 день - 2,75%, с 181 по 366 день - 3,5%, с 367 по 549 день - 4% годовых;

в долларах: с 91 по 549 день - 0,15%;

в евро: 0,1% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 09:22 Открыть вклад Дата актуализации: 07.02.2019 06:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.