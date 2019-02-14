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Праздник! (в конце срока)

Саровбизнесбанк,

Саровбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,96%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
993
Ставка
4,96%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 10 000 ₽ 4,96
  • всего два периода начисления процентов: с 1 по 121 день - 7,3% годовых, с 122 по 732 день - 4,5% годовых;
  • указана средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 183 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 121 дня ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
Дата актуализации
22.01.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздник! (в конце срока)» в 23 городах России
3 266
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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