Праздник! (ежемесячно)
Саровбизнесбанк,
Саровбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,46%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
893 ₽
Ставка
4,46%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 10 000 ₽
|4,46
- всего два периода начисления процентов: с 1 по 121 день - 6,8% годовых, с 122 по 732 день - 4% годовых;
- указана средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 183 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 121 дня ставка сохраняется
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Стабильный"
- Дата актуализации
- 22.01.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздник! (ежемесячно)» в 23 городах России
2 706
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба
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