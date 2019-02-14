Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента бесплатно выпускается банковская карта категории Maestro, Visa Electron, Masterсard Express Card, Visa Express Card сроком на три года Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 3% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах, 0,02 п.п. в евро (от 500 евро на сроки 91-180 и 549-730 дней) при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 14:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.