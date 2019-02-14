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Накопление

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 447
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 10 000 ₽ 5,5 5,9 5,75 5,4 5,05
от 300 000 ₽ 5,65 6,05 5,9 5,55 5,2
от 600 000 ₽ 5,8 6,2 6,05 5,7 5,35
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 500 $ 0,3 0,6 0,75 0,55 0,5
от 10 000 $ 0,4 0,7 0,85 0,65 0,6
от 20 000 $ 0,5 0,8 0,95 0,75 0,7
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 500 € 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05
от 10 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 20 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента бесплатно выпускается банковская карта категории Maestro, Visa Electron, Masterсard Express Card, Visa Express Card сроком на три года
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока действия договра

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 3% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях
  • 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах, 0,02 п.п. в евро (от 500 евро на сроки 91-180 и 549-730 дней) при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопление» в 10 городах России
5 043
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калининград
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Банкоматы 43
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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