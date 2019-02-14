минимальная сумма вклада в долларах/евро эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату открытия вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на два года - Masterсard Gold или Visa Gold или на 3 года - Masterсard Express Card, Visa Express Card Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее одного месяца до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 14:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.