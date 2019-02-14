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Персона

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
48 239
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 1 500 000 ₽ 6 6,4 6,25 5,9 5,55
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 23 900 $ 0,65 0,95 1,1 0,9 0,85
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 20 700 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

минимальная сумма вклада в долларах/евро эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату открытия вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на два года - Masterсard Gold или Visa Gold или на 3 года - Masterсard Express Card, Visa Express Card
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее одного месяца до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 10 городах России
4 218
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калининград
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Банкоматы 43
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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