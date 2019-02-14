Персона
Энерготрансбанк,
Энерготрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
48 239 ₽
Ставка
6,4%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 1 500 000 ₽
|6
|6,4
|6,25
|5,9
|5,55
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 23 900 $
|0,65
|0,95
|1,1
|0,9
|0,85
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 20 700 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
минимальная сумма вклада в долларах/евро эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату открытия вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на два года - Masterсard Gold или Visa Gold или на 3 года - Masterсard Express Card, Visa Express Card
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее одного месяца до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 10 городах России
4 218
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- ОГРН
- 1023900000080
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доход
|6,7
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Привилегия
|6,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,45
|150 000 ₽
|Посмотреть
|Накопление
|6,2
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт
|5,75
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Три валюты
|5,1
|700 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть