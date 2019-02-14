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Пенсионный Люкс

Йошкар-Ола,

Йошкар-Ола вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 100 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный квартал сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Люкс» в 6 городах России
2 701
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Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
Адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
Отделения и банкоматы
в вашем городе Йошкар-Ола
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8362) 42-13-70

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Удобный процент 5,5 20 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в рублях) 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 5 100 ₽ Посмотреть
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