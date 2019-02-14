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Капитальный

Нальчик,

Нальчик вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
95
Ставка
4,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальный» в 1 городе России
3 115
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Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
Адрес
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
ОГРН
1020700000496
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в вашем городе Нальчик
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Телефоны
(86622) 44-05-34

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