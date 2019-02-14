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По Волге

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 026
Ставка
4,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 10 000 ₽ 4,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

в день капитализации без потери процентов

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «По Волге» в 4 городах России
3 256
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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