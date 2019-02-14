Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2% в рублях, 0,15% в долларах, 0,5% в евро) Пополнение возможно от 10 000 рублей, 100 долларов/евро;

в течение первых шести месяцев;

дополнительные взносы, поступающие в безналичном порядке со счетов вклада "До востребования", "Пенсионный" принимаются в любой сумме в течение всего срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия 1 снятие в месяц Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении в день капитализации причисленные проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк» Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.