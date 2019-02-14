Журавли
Нижневолжский Коммерческий Банк,
Нижневолжский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,87%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 241 ₽
Ставка
5,87%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|24 мес.
|от 10 000 ₽
|5,87
|24 мес.
|от 100 $
|0,07
|24 мес.
|от 100 €
|0,21
- ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,2; 6,7; 4,9; 4,7% годовых в рублях, 0,1; 0,15; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,5; 0,3; 0,01; 0,01% годовых в евро;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2% в рублях, 0,15% в долларах, 0,5% в евро)
- Пополнение
-
возможно
- от 10 000 рублей, 100 долларов/евро;
- в течение первых шести месяцев;
- дополнительные взносы, поступающие в безналичном порядке со счетов вклада "До востребования", "Пенсионный" принимаются в любой сумме в течение всего срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
1 снятие в месяц
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении в день капитализации причисленные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Журавли» в 4 городах России
4 292
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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