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Журавли

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,87%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 241
Ставка
5,87%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 10 000 ₽ 5,87
24 мес.
от 100 $ 0,07
24 мес.
от 100 € 0,21
  • ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,2; 6,7; 4,9; 4,7% годовых в рублях, 0,1; 0,15; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,5; 0,3; 0,01; 0,01% годовых в евро;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2% в рублях, 0,15% в долларах, 0,5% в евро)
Пополнение
возможно
  • от 10 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • в течение первых шести месяцев;
  • дополнительные взносы, поступающие в безналичном порядке со счетов вклада "До востребования", "Пенсионный" принимаются в любой сумме в течение всего срока вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

1 снятие в месяц

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при расторжении в день капитализации причисленные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Журавли» в 4 городах России
4 292
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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