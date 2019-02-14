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Саратовский меценат

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
48 984
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 100 000 ₽ 6,9
от 700 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7
  • четыре периода начисления процентов, равных трем месяцам: 7,4; 7,2; 6,9; 6,1% годовых (от 100 000 рублей); 7,5; 7,3; 7; 6,2% годовых (от 700 000 рублей);
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении шести месяцев проценты выплачиваются в полном объеме за каждые три полных месяца

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Саратовский меценат» в 4 городах России
3 855
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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