ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,1; 5,7; 4,7; 4,5% годовых в рублях, 0,15; 0,2; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,5; 0,3; 0,01; 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода Капитализация раз в полгода по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1% в рублях, 0,2% в долларах, 0,3% в евро) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых трех месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные шесть месяцев проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк» Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.