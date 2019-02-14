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Покровская слобода

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 723
Ставка
5,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 50 000 ₽ 5,5
24 мес.
от 500 $ 0,09
24 мес.
от 500 € 0,2

ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,1; 5,7; 4,7; 4,5% годовых в рублях, 0,15; 0,2; 0,01; 0,01% годовых в долларах, 0,5; 0,3; 0,01; 0,01% годовых в евро; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1% в рублях, 0,2% в долларах, 0,3% в евро)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых трех месяцев

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые полные шесть месяцев проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Покровская слобода» в 4 городах России
3 852
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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