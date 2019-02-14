Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация ежегодно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2% в рублях, до 0,2% в долларах, до 0,6% в евро) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых шести месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за полный год процентная ставка сохраняется Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк» Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.