Старый Саратов
Нижневолжский Коммерческий Банк,
Нижневолжский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,95%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 237 ₽
Ставка
5,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|2 года
|от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,95
|2 года
|от 1 500 $ до 70 000 $
|0,15
|2 года
|от 1 500 € до 70 000 €
|0,5
- ставка устанавливается на каждый год: 7,2% и 4,7% годовых в рублях, 0,2% и 0,1% годовых в долларах, 0,6 и 0,4% годовых в евро;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2% в рублях, до 0,2% в долларах, до 0,6% в евро)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых шести месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полный год процентная ставка сохраняется
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Старый Саратов» в 4 городах России
3 333
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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