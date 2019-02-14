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Полугодовой

Алтынбанк,

Алтынбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,80%
Сумма
от 100 $
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
0 $
Ставка
0,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
180 дней
от 100 $ 0,8
180 дней
от 100 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 13:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Полугодовой» в 3 городах России
4 030
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Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
Адрес
420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 6
Банкоматы 4
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Телефоны
(843) 520-51-00 — горячая линия

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