Годовой
Алтынбанк,
Алтынбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 100 $
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|365 дней
|от 100 $
|1,5
|365 дней
|от 100 €
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой» в 3 городах России
3 934
Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
- Адрес
- 420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 520-51-00 — горячая линия
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