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Вклад на 5

Невастройинвест,

Невастройинвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
294 227
Ставка
7,05%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 366 до 550 дней от 551 до 730 дней от 731 до 930 дней от 931 до 1095 дней
от 50 000 ₽ 6,35 6,45 6,55 6,95
от 1 500 000 ₽ 6,55 6,85 6,95 7,05
от 366 до 550 дней от 551 до 730 дней от 731 до 930 дней от 931 до 1095 дней
от 3 000 $ 0,01 0,01 0,05 0,1
от 25 000 $ 0,01 0,01 0,05 0,1
от 366 до 550 дней от 551 до 730 дней от 731 до 930 дней от 931 до 1095 дней
от 3 000 € 0,01 0,01 0,01 0,05
от 25 000 € 0,01 0,01 0,01 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50 000 рублей, 350 долларов, 315 евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 366 дней - из расчёта 1/2 ставки, установленной по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Дата актуализации
28.01.2019 18:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад на 5» в 2 городах России
3 109
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
Адрес
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 2
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Телефоны
(812) 327-05-05

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