Вклад на 5
Невастройинвест,
Невастройинвест вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
294 227 ₽
Ставка
7,05%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 366 до 550 дней
|от 551 до 730 дней
|от 731 до 930 дней
|от 931 до 1095 дней
|от 50 000 ₽
|6,35
|6,45
|6,55
|6,95
|от 1 500 000 ₽
|6,55
|6,85
|6,95
|7,05
|от 366 до 550 дней
|от 551 до 730 дней
|от 731 до 930 дней
|от 931 до 1095 дней
|от 3 000 $
|0,01
|0,01
|0,05
|0,1
|от 25 000 $
|0,01
|0,01
|0,05
|0,1
|от 366 до 550 дней
|от 551 до 730 дней
|от 731 до 930 дней
|от 931 до 1095 дней
|от 3 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,05
|от 25 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
50 000 рублей, 350 долларов, 315 евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 366 дней - из расчёта 1/2 ставки, установленной по вкладу
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад на 5» в 2 городах России
3 109
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
- Адрес
- 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-05-05
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Дед Мороз
|8,05
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Зимний вклад
|7,85
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|7,35
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Классический Плюс
|7,3
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый
|7,3
|1 500 001 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый Плюс
|7,25
|1 500 001 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть