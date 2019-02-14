Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей, 350 долларов, 315 евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 366 дней - из расчёта 1/2 ставки, установленной по вкладу Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна не более 3 раз Дата актуализации 28.01.2019 18:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.