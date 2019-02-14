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Заубер-VIP Классический

Заубер Банк,

Заубер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
376 926
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 5 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

300 000 рублей; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - по ставке 3% годовых;
  • от 181 до 366 дней - по ставке 7% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-VIP Классический» в 2 городах России
6 788
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Сайт
www.sauberbank.com
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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