Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается: при предъявлении пенсионного удостоверения;

лицам, достигшим пенсионного возраста (54 года для женщин, 59 лет для мужчин);

при оформлении заявления на перечисление пенсий, пособий и других выплат Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.