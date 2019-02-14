Максимальный доход (ежемесячно)
Металлинвестбанк,
Металлинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
744 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|740 дней
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|6,8
|7,4
|6,8
|6,8
|от 1 400 000 ₽
|6,8
|7,4
|7
|6,8
|от 50 000 000 ₽
|6,9
|7,4
|7,1
|6,9
|181 день
|367 дней
|740 дней
|1100 дней
|от 1 000 $
|0,6
|1,1
|0,6
|0,6
|от 30 000 $
|0,8
|1,3
|0,8
|0,8
|от 500 000 $
|0,8
|2,5
|2,6
|2,7
|181 день
|367 дней
|740 дней
|1100 дней
|от 1 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 30 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов, открытых на срок 367, 740, 1100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней, проценты начисляются исходя из 1/2 ставки, установленной по вкладу
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход (ежемесячно)» в 29 городах России
15 600
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-97-97 — единая справочная служба
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|7,23
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