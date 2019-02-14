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Максимальный доход (ежемесячно)

Металлинвестбанк,

Металлинвестбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
744
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 740 дней 1100 дней
от 10 000 ₽ 6,8 7,4 6,8 6,8
от 1 400 000 ₽ 6,8 7,4 7 6,8
от 50 000 000 ₽ 6,9 7,4 7,1 6,9
181 день 367 дней 740 дней 1100 дней
от 1 000 $ 0,6 1,1 0,6 0,6
от 30 000 $ 0,8 1,3 0,8 0,8
от 500 000 $ 0,8 2,5 2,6 2,7
181 день 367 дней 740 дней 1100 дней
от 1 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 30 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов, открытых на срок 367, 740, 1100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней, проценты начисляются исходя из 1/2 ставки, установленной по вкладу

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход (ежемесячно)» в 29 городах России
15 600
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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