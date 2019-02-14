Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов, открытых на срок 367, 740, 1100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней, проценты начисляются исходя из 1/2 ставки, установленной по вкладу Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 11:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.