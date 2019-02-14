Стартовый капитал
Майский,
Майский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
260 ₽
Ставка
5,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 5 000 ₽
|4,75
|—
|от 10 000 ₽
|—
|5,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
500 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стартовый капитал» в 1 городе России
2 664
Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
- Адрес
- 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майский
- Телефоны
-
(86633) 2-24-60
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