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Максимальный

Майский,

Майский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 450
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 20 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

500 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 1 городе России
2 943
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Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
Адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майский
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(86633) 2-24-60

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