Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования проценты выплачиваются каждые 100 дней Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,8%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 300 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за предыдущие периоды сохраняются;

за текущий - пересчитываются по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.