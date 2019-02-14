Удобный
Спутник,
Спутник вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,91%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
444 ₽
Ставка
4,91%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 3 000 ₽
|4,91
- предусмотрено восемь периодов начисления процентов: с 1 по 100 день - 4,5%;
- со 101 по 200 день - 5%;
- с 201 по 300 день - 5,5%;
- с 301 по 400 день - 5,8%;
- с 401 по 500 день - 5,5%;
- с 501 по 600 день - 5,2%;
- с 601 по 700 день - 4,5%;
- с 701 по 1 100 день - 4,5%;
- в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт до востребования
проценты выплачиваются каждые 100 дней
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- в течение первых 300 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- проценты за предыдущие периоды сохраняются;
- за текущий - пересчитываются по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 5 городах России
2 452
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
- Адрес
- 443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
- ОГРН
- 1025600006024
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(35352) 2-33-61
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|Пенсионный (ежемесячная выплата)
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|5
|500 ₽
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|Детский
|4,5
|1 000 ₽
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|Спутник пенсионера
|4
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|Зарплатный
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|Срочный
|0,18
|200 000 $
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