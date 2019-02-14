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Удобный

Спутник,

Спутник вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,91%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
444
Ставка
4,91%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 3 000 ₽ 4,91
  • предусмотрено восемь периодов начисления процентов: с 1 по 100 день - 4,5%;
  • со 101 по 200 день - 5%;
  • с 201 по 300 день - 5,5%;
  • с 301 по 400 день - 5,8%;
  • с 401 по 500 день - 5,5%;
  • с 501 по 600 день - 5,2%;
  • с 601 по 700 день - 4,5%;
  • с 701 по 1 100 день - 4,5%;
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
проценты выплачиваются каждые 100 дней
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • в течение первых 300 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • проценты за предыдущие периоды сохраняются;
  • за текущий - пересчитываются по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 5 городах России
2 452
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
ОГРН
1025600006024
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Телефоны
(35352) 2-33-61

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Пенсионный (в конце срока) 5,6 300 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячная выплата) 5,2 300 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально) 5 500 ₽ Посмотреть
Детский 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (в конце срока) 4,1 500 ₽ Посмотреть
Спутник пенсионера 4 10 ₽ Посмотреть
Зарплатный 1 20 ₽ Посмотреть
Срочный 0,18 200 000 $ Посмотреть
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