Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 10 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные три месяца проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,25 п.п. для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк» Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.