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Огни Саратова

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 934
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 30 000 ₽ 6,3
  • проценты начисляются по периодам: 1-3 месяц - 7,3%, 4-6 месяц - 6,7%, с 7-го месяца - 5,6% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые полные три месяца проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. для клиентов, являющихся пенсионерами, у которых открыт вклад «До востребования «Пенсионный» в АО «НВКбанк»

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Огни Саратова» в 4 городах России
3 288
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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