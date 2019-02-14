Новая вершина
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,84%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
271 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 582 ₽
Ставка
6,84%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|271 день
|от 50 000 ₽
|6,84
- предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 5%, с 91 по 180 день - 6,5%, со 181 по 271 день - 9% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая вершина» в 23 городах России
12 765
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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