Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.