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Новая вершина

Банк Интеза,

Банк Интеза вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,84%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
271 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 582
Ставка
6,84%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
271 день
от 50 000 ₽ 6,84
  • предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 5%, с 91 по 180 день - 6,5%, со 181 по 271 день - 9% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая вершина» в 23 городах России
12 765
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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