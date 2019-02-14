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Элитный+

ФорБанк,

ФорБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
116 093
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 000 ₽ 7,5
от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • прекращается за 181 день до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 181 дня проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный+» в 11 городах России
8 704
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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