Элитный+
ФорБанк,
ФорБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
116 093 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 500 000 ₽
|7,5
|от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- прекращается за 181 день до даты окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 10:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный+» в 11 городах России
8 704
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8-800-511-86-97(499) 705-86-97
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