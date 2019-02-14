Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 181 день до даты окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 10:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.