Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)
Кранбанк,
Кранбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
24 123 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|550 дней
|734 дня
|от 500 ₽
|5
|5,5
|5,5
|5,5
|от 400 000 ₽
|5,5
|6
|5,5
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении более половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)» в 8 городах России
3 518
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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