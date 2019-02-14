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Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)

Кранбанк,

Кранбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
24 123
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 550 дней 734 дня
от 500 ₽ 5 5,5 5,5 5,5
от 400 000 ₽ 5,5 6 5,5 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении более половины срока вклада проценты пересчитываются исходя из 1/2 действующей ставки вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный депозит (с ежемесячной выплатой)» в 8 городах России
3 518
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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