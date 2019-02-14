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Доходный Онлайн (в конце срока)

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
959
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней
от 3 000 ₽ 6,15 6,6 7 7,05 7,45 7,5 7,55 7,7 7,75 7,8 8
от 700 000 ₽ 6,2 6,65 7,05 7,1 7,5 7,55 7,6 7,75 7,8 7,85 8
от 1 500 000 ₽ 6,25 6,7 7,1 7,15 7,55 7,6 7,65 7,8 7,85 7,9 8
31 день 91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней
от 50 $ 0,2 1,9 3,4 3,45 3,7 3,7 3,75 3,75 3,8 3,8 3,85
от 15 000 $ 0,25 1,95 3,45 3,5 3,75 3,75 3,8 3,8 3,85 3,85 3,9
от 25 000 $ 0,3 2 3,5 3,55 3,8 3,8 3,85 3,85 3,9 3,9 4
31 день 91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней
от 50 € 0,01 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 1,05 1,05
от 15 000 € 0,01 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,1 1,1
от 25 000 € 0,01 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,1 1,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через дистанционные каналы обслуживания (банкомат, информационно-платежный терминал, интернет-банк)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
по вкладам на срок 31 день количество пролонгацией составляет не более 11 раз, по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день - не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
18.01.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Онлайн (в конце срока)» в 1125 городах России
220 666
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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