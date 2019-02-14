Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно капитализация процентов предусмотрена для вкладов в рублях Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Премиум" или "Ультра" Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии онлайн Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 18.01.2019 11:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.