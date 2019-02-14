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Золотой Премиум (ежемесячная выплата/капитализация процентов)

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
3 429 772
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней
от 1 500 000 ₽ 6,5 6,55 6,6 7,05 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35
от 5 000 000 ₽ 6,5 6,55 6,6 7,05 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35
от 10 000 000 ₽ 6,55 6,6 6,65 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35 7,4
от 30 000 000 ₽ 6,55 6,6 6,65 7,1 7,15 7,2 7,25 7,3 7,35 7,4
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней
от 50 000 $ 2,05 3,5 3,55 3,8 3,8 3,85 3,85 3,9 3,9 3,95
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней
от 50 000 € 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,1 1,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
капитализация процентов предусмотрена для вкладов в рублях
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Премиум" или "Ультра"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии онлайн

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.01.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой Премиум (ежемесячная выплата/капитализация процентов)» в 1125 городах России
52 892
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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