Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия договор заключается на 2 100 дней;

при открытии вклада пенсионное удостоверение не требуется;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 14:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.