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Пенсионный

Кольцо Урала,

Кольцо Урала вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 100 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
67
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 1 100 ₽ 6
  • два периода начисления процентов: с первого по 360 день - 6%, с 361 по 2 100 день - 1%;
  • указана средняя годовая ставка за полные 360 дней размещения денежных средств во вкладе;
  • за 2 100 дней процентная ставка составит 1,86% годовых
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • договор заключается на 2 100 дней;
  • при открытии вклада пенсионное удостоверение не требуется;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 14:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 31 городе России
9 918
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
ОГРН
1026600001955
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Телефоны
8 800 500-50-11 — единая справочная служба

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