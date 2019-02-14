Пенсионный
Кольцо Урала,
Кольцо Урала вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 100 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 1 100 ₽
|6
- два периода начисления процентов: с первого по 360 день - 6%, с 361 по 2 100 день - 1%;
- указана средняя годовая ставка за полные 360 дней размещения денежных средств во вкладе;
- за 2 100 дней процентная ставка составит 1,86% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- договор заключается на 2 100 дней;
- при открытии вклада пенсионное удостоверение не требуется;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 14:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 31 городе России
9 918
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
- ОГРН
- 1026600001955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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8 800 500-50-11 — единая справочная служба
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