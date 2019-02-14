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Особые привилегии+

Проинвестбанк,

Проинвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
102 144
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 400 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно оформляется пластиковая карта банка
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • через кассу 5 000 рублей, безналичным способом - без ограничений;
  • в течение первых 100 дней
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особые привилегии+» в 4 городах России
3 661
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 270-00-32

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