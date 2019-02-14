Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты бесплатно оформляется пластиковая карта банка Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения через кассу 5 000 рублей, безналичным способом - без ограничений;

в течение первых 100 дней Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 17:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.