Особый
Владбизнесбанк,
Владбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
120 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|120 дней
|от 1 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 20:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 3 городах России
2 477
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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