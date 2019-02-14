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Особый

Владбизнесбанк,

Владбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
120 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
17
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
120 дней
от 1 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 20:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 3 городах России
2 477
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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