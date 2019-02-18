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Владбизнесбанк,
Владбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,91%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
750 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 286 ₽
Ставка
5,91%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|750 дней
|от 10 000 ₽
|5,91
- предусмотрено шесть периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,5%, с 31 по 60 день - 7,25%, с 61 по 90 день - 6,75%, с 91 по 180 день - 6,25%, со 181 по 360 день - 6%, с 361 по 750 день - 5,5% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
по истечении первых 180 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 180 дней процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Популярный» в 3 городах России
2 494
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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-
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