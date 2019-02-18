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Владбизнесбанк,

Владбизнесбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,91%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 286
Ставка
5,91%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 10 000 ₽ 5,91
  • предусмотрено шесть периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,5%, с 31 по 60 день - 7,25%, с 61 по 90 день - 6,75%, с 91 по 180 день - 6,25%, со 181 по 360 день - 6%, с 361 по 750 день - 5,5% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по истечении первых 180 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 180 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Популярный» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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