Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по истечении первых 180 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 180 дней процентная ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 10:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.