Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов на 31 и 90 дней - по ставке до востребования;

на 181 и 367 дней - по истечении половины срока по ставке 3,5% годовых Увеличение ставки возможно +0,5% по программе лояльности для вкладов на срок 181 день;

+0,3% по программе лояльности для вкладов на срок 367 дней Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 16:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.