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Стабильный доход

Первоуральскбанк,

Первоуральскбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 268
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 90 дней 181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 4 6,5
от 50 000 ₽ 6,85
от 100 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • для вкладов на 31 и 90 дней - по ставке до востребования;
  • на 181 и 367 дней - по истечении половины срока по ставке 3,5% годовых
Увеличение ставки
возможно
  • +0,5% по программе лояльности для вкладов на срок 181 день;
  • +0,3% по программе лояльности для вкладов на срок 367 дней
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 3 городах России
5 966
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Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
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Телефоны
(3439) 22-82-82

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