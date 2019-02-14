Стабильный доход
Первоуральскбанк,
Первоуральскбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 268 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|90 дней
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|4
|6,5
|—
|—
|от 50 000 ₽
|—
|—
|6,85
|—
|от 100 000 ₽
|—
|—
|—
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- для вкладов на 31 и 90 дней - по ставке до востребования;
- на 181 и 367 дней - по истечении половины срока по ставке 3,5% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
- +0,5% по программе лояльности для вкладов на срок 181 день;
- +0,3% по программе лояльности для вкладов на срок 367 дней
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный доход» в 3 городах России
5 966
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82
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