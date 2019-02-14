Сберегательный- Пенсионный
Кубаньторгбанк,
Кубаньторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
784 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,65
|6,75
|7,35
|7,65
|7,75
|7,8
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 300 $
|0,3
|0,3
|0,85
|1,15
|1,35
|1,65
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 300 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,1
|0,1
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный- Пенсионный» в 3 городах России
3 272
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
- Адрес
- 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
- ОГРН
- 1022300000502
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 212-60-80
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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