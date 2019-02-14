Доходный
Тексбанк,
Тексбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
113 078 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|734 дня
|от 1 000 ₽
|6,2
|6,7
|7,3
|7
|от 500 000 ₽
|6,4
|6,9
|7,4
|7,1
|от 1 500 000 ₽
|6,5
|7,1
|7,5
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 19:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 4 городах России
4 320
Справочная информация
АО «Тексбанк»
- Адрес
- 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Сайт
- www.texbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Черкесск
- Телефоны
-
(8782) 21-22-23
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Лояльный
|7,75
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рождественский
|7,7
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный - Накопительный
|7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|6,4
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (в долларах/евро)
|0,2
|100 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть