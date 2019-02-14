Пенсионный
Тексбанк,
Тексбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
673 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|274 дня
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
|6
|6,3
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течении девяти месяцев с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 19:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 4 городах России
4 105
Справочная информация
АО «Тексбанк»
- Адрес
- 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Сайт
- www.texbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Черкесск
- Телефоны
-
(8782) 21-22-23
Специальные предложения
по вкладам
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|7
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|6,4
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|0,2
|100 $
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