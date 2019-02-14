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Абсолютный чемпион+

Балтинвестбанк,

Балтинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 157
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней от 730 до 1080 дней
от 10 000 ₽ 6,7 7,7 7,1 7,1 7,3 7,8 6,7
от 1 400 000 ₽ 6,8 7,7 7,2 7,2 7,4 7,8 6,8
от 3 000 000 ₽ 6,9 7,7 7,3 7,3 7,5 7,8 6,9
от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней от 730 до 1080 дней
от 1 000 $ 0,1 0,5 0,7 1,1 1 1 1
от 10 000 $ 0,1 0,7 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2
от 35 000 $ 0,2 0,9 1,1 1,5 1,35 1,35 1,35
от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней 367 дней от 368 до 541 дня от 542 до 730 дней от 730 до 1080 дней
от 1 000 € 0,01 0,05 0,1 0,35 0,1 0,1 0,05
от 10 000 € 0,01 0,1 0,15 0,4 0,2 0,2 0,1
от 35 000 € 0,01 0,15 0,2 0,5 0,3 0,3 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 181 дня проценты пересчитываются из расчёта 0,6 ставки вклада

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Абсолютный чемпион+» в 1 городе России
62 766
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Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
Адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
Сайт
www.baltinvestbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
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Телефоны
8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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