по истечении 181 дня проценты пересчитываются из расчёта 0,6 ставки вклада
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.