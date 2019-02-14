Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня проценты пересчитываются из расчёта 0,6 ставки вклада Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 14:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.