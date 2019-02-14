Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,2%) Пополнение возможно от 3 000 рублей;

общая сумма пополнений не должна превышать 1 000 000 рублей;

в течение первых 180 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 92 дней проценты пересчитываются по ставке 4,7% (от 10 000 рублей) и 4,8% (от 1 400 000 рублей) Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 14:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.