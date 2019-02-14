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Чемпион+

Балтинвестбанк,

Балтинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
87 551
Ставка
6,05%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 5,95
от 1 400 000 ₽ 6,05
  • предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 91 день - 5,7%, с 92 по 181 день - 5,9%, со 182 по 271 день - 6,1%, с 272 по 367 день - 6,1% (от 10 000 рублей); 5,8%; 6%; 6,2% и 6,2% соответственно (от 1 400 000 рублей);
  • в таблице указаны средние годовые ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,2%)
Пополнение
возможно
  • от 3 000 рублей;
  • общая сумма пополнений не должна превышать 1 000 000 рублей;
  • в течение первых 180 дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 92 дней проценты пересчитываются по ставке 4,7% (от 10 000 рублей) и 4,8% (от 1 400 000 рублей)

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Чемпион+» в 1 городе России
12 313
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Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
Адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
Сайт
www.baltinvestbank.com
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Телефоны
8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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