Чемпион+
Балтинвестбанк,
Балтинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
87 551 ₽
Ставка
6,05%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5,95
|от 1 400 000 ₽
|6,05
- предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 91 день - 5,7%, с 92 по 181 день - 5,9%, со 182 по 271 день - 6,1%, с 272 по 367 день - 6,1% (от 10 000 рублей); 5,8%; 6%; 6,2% и 6,2% соответственно (от 1 400 000 рублей);
- в таблице указаны средние годовые ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,2%)
- Пополнение
-
возможно
- от 3 000 рублей;
- общая сумма пополнений не должна превышать 1 000 000 рублей;
- в течение первых 180 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 92 дней проценты пересчитываются по ставке 4,7% (от 10 000 рублей) и 4,8% (от 1 400 000 рублей)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Чемпион+» в 1 городе России
12 313
Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
- Сайт
- www.baltinvestbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 333-93-93 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Абсолютный чемпион+
|7,8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный online
|6,05
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный
|5,9
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|4,2
|500 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть