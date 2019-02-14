Максимум стабильности
Центрально-Азиатский,
Центрально-Азиатский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
145 ₽
Ставка
5,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 10 000 ₽
|5,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 12:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум стабильности» в 5 городах России
2 355
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 21-51-15
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