Простое управление
Локо-Банк,
Локо-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 040 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6
|370 дней
|от 300 $ до 150 000 $
|0,5
|370 дней
|от 300 € до 150 000 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1000 рублей, 50 долларов/евро;
- прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
0,5% по вкладам в рублях и 0,1% по вкладам в валюте
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простое управление» в 21 городе России
14 978
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходная стратегия с ИСЖ
|9
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет)
|8,7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ)
|8,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на пять лет)
|8,3
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на четыре года)
|8,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на четыре года)
|8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Русская зима (в рублях)
|7,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Добрые проценты
|7,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу)
|6,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу)
|6,25
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Русская зима (в валюте)
|3,08
|300 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть