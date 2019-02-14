максимальная сумма вклада = 20 кратному первоначальному взносу, но не может превышать 5 000 000 рублей, 150 000 долларов/евро

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей, 50 долларов/евро;

прекращается за 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования 0,5% по вкладам в рублях и 0,1% по вкладам в валюте Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 28.01.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.