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Пенсионный капитал

Ассоциация,

Ассоциация вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
23
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 730 дней 1095 дней
от 100 ₽ 6,5 6,7 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

не более 150 000 рублей в течение одного месяца

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 30 городах России
3 952
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
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Телефоны
(831) 434-36-53

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