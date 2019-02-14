Пенсионный капитал
Ассоциация,
Ассоциация вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 100 ₽
|6,5
|6,7
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
не более 150 000 рублей в течение одного месяца
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный капитал» в 30 городах России
3 952
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- ОГРН
- 1025200000352
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
(831) 434-36-53
Специальные предложения
по вкладам
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