Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получении пенсии Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия не более 150 000 рублей в течение одного месяца Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 30.01.2019 14:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.