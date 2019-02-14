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Доходный

Петербургский Социальный Коммерческий Банк,

Петербургский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,81%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
581
Ставка
5,81%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 10 000 ₽ 5,81
  • проценты начисляются по периодам: 1-3 месяцы - 5,25%, 4-12 месяцы - 6%;
  • в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада;
  • при заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма составляет 5 000 рублей
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
Дата актуализации
17.01.2019 16:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
6 043
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Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
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Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба

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