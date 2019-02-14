Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада Дата актуализации 17.01.2019 16:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.