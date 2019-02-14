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Международный Коммерческий Банк,

Международный Коммерческий Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
373 050
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день
от 10 000 ₽ 4 5,85 6,15 6,95 5,35
от 1 400 000 ₽ 4,65 6,15 6,4 7,1 5,55
от 5 000 000 ₽ 5,4 6,4 6,8 7,2 6,15
31 день 91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день
от 400 $ 0,1 0,3 0,9 1,75 1,15
от 20 000 $ 0,15 0,4 0,95 1,9 1,2
от 70 000 $ 0,2 0,45 1 2 1,3
31 день 91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день
от 400 € 0,02 0,05 0,08 0,15 0,05
от 20 000 € 0,04 0,1 0,13 0,18 0,08
от 70 000 € 0,06 0,15 0,18 0,22 0,12
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладу сроком два года - по истечении года проценты начисляются по ставке вклада сроком один год, но не выше ставки, указанной в договоре

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
8 880
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Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
Адрес
115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
Сайт
www.mcombank.ru
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Телефоны
(495) 748-53-53

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