ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладу сроком два года - по истечении года проценты начисляются по ставке вклада сроком один год, но не выше ставки, указанной в договоре
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.