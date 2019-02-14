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Удобный

Международный Коммерческий Банк,

Международный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
135 324
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 1 год 1 день
от 50 000 ₽ 1,5 2,5
от 1 400 000 ₽ 2,5 3,5
от 3 000 000 ₽ 3,5 4,5
181 день 1 год 1 день
от 1 000 $ 0,05 0,15
от 15 000 $ 0,15 0,25
от 50 000 $ 0,25 0,35
181 день 1 год 1 день
от 1 000 € 0,03 0,05
от 15 000 € 0,05 0,08
от 50 000 € 0,08 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

по истечении 30 дней с даты открытия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
2 717
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Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
Адрес
115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
Сайт
www.mcombank.ru
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Телефоны
(495) 748-53-53

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