Удобный
Международный Коммерческий Банк,
Международный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
135 324 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|1 год 1 день
|от 50 000 ₽
|1,5
|2,5
|от 1 400 000 ₽
|2,5
|3,5
|от 3 000 000 ₽
|3,5
|4,5
|181 день
|1 год 1 день
|от 1 000 $
|0,05
|0,15
|от 15 000 $
|0,15
|0,25
|от 50 000 $
|0,25
|0,35
|181 день
|1 год 1 день
|от 1 000 €
|0,03
|0,05
|от 15 000 €
|0,05
|0,08
|от 50 000 €
|0,08
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении 30 дней с даты открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
2 717
Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
- Адрес
- 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
- Сайт
- www.mcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-53-53
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