Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно по истечении 30 дней с даты открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 13:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.