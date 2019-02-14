Доходный
Международный Коммерческий Банк,
Международный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
370 889 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|от 500 000 ₽
|6,6
|7,2
|5,85
|от 5 000 000 ₽
|6,95
|7,4
|6,35
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|от 10 000 $
|1
|2,15
|1,25
|от 70 000 $
|1,05
|2,5
|1,35
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|от 10 000 €
|0,15
|0,2
|0,1
|от 70 000 €
|0,2
|0,25
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по вкладу сроком от шести месяцев до года - поставке вклада сроком шесть месяцев;
- по вкладу сроком от года до двух лет - по ставке вклада сроком один год
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
9 556
Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
- Адрес
- 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
- Сайт
- www.mcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-53-53
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический
|7,2
|5 000 000 ₽
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|Снежинка
|7,15
|100 000 ₽
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|Удобный
|4,5
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