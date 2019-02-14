Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком от шести месяцев до года - поставке вклада сроком шесть месяцев;

по вкладу сроком от года до двух лет - по ставке вклада сроком один год Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 13:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.