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Доходный

Международный Коммерческий Банк,

Международный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
370 889
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 1 год 1 день 2 года 1 день
от 500 000 ₽ 6,6 7,2 5,85
от 5 000 000 ₽ 6,95 7,4 6,35
181 день 1 год 1 день 2 года 1 день
от 10 000 $ 1 2,15 1,25
от 70 000 $ 1,05 2,5 1,35
181 день 1 год 1 день 2 года 1 день
от 10 000 € 0,15 0,2 0,1
от 70 000 € 0,2 0,25 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по вкладу сроком от шести месяцев до года - поставке вклада сроком шесть месяцев;
  • по вкладу сроком от года до двух лет - по ставке вклада сроком один год
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
9 556
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Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
Адрес
115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
Сайт
www.mcombank.ru
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Телефоны
(495) 748-53-53

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